Украина должна перестать зависеть от российского газового транзита - Магомедов Задача Украины – перестроить свою экономику таким образом, чтобы перестать зависеть от российского газового транзита. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



Он напомнил, что несмотря на призывы Европарламента наложить новые санкции на РФ и ограничить строительство "Северный поток-2", укладка трубопровода вновь возобновилась. Российское судно-трубоукладчик "Фортуна" провело морские испытания и начало прокладку труб в водах Дании. Предположительно работы в этой зоне закончатся к концу мая, а затем продолжатся в акватории Германии.



Как известно, по степени готовности "Северный поток-2" построен на 94%. Вначале 2021 года США ввели новые санкции против компаний, которые участвуют в проекте. На какое-то время проект был заморожен.



Как показало дальнейшее развитие событий, лидеры двух ведущих стран ЕС, Германии и Франции ведут сложную игру с США, цель которой – закончить строительство газопровода. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон публично поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель в вопросе СП-2, заявив, что его достройка отвечает стратегическим интересам ЕС в сфере энергетической безопасности. При этом немецкая и французская сторона выступают против американских санкций.



М.Магомедов отмечает, что события разворачиваются по не самому лучшему для Украины сценарию. "Ведь введение в эксплуатацию СП-2 автоматически снизит минимум в два раза ценность украинской ГТС. А, по мнению ряда экспертов, она и вовсе потеряет свою актуальность. Чтобы ставка Германии и Франции сработала, лидерам этих стран необходимо найти общий язык с США, власти которых пока решительно настроены на усиление санкций и ослабление позиций России в регионе. При этом в интересах Соединенных Штатов и Европейского Союза закончить холодную торговую войну, которую начал 45-й президент США Дональд Трамп", - отметил он.



"В СМИ появилась информация, что США могут согласиться на достройку и запуск в эксплуатацию СП-2, если РФ подпишет с Украиной новый долгосрочный контракт на транзит газа. Этот вариант был бы для нас хорошим выходом из сложной ситуации", - считает М.Магомедов.



МинПром



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