ФГИУ выставил на торги Черкасский приборостроительный завод Фонд госимущества Украины (ФГИ) объявил онлайн-аукцион по приватизации 99,4554% акций АО "Черкасский приборостроительный завод", который состоится 1 марта. Стартовая цена объекта составит 14,45 млн грн, собщает пресс-служба ФГИ.



"С 2004 года предприятие специализировалось на выпуске электротехнических приборов для автотракторной и автомобильной промышленности Украины. Основной вид деятельности по КВЭД – производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов. Среди других видов: производство электрических бытовых устройств, механическая обработка металлических инструментов, производство инструментов, электромонтажные работы и т.д.", – отмечают в релизе.



В ФГИУ добавили, что производственная деятельность завода была приостановлена в мае 2018 года. На сегодняшний день АО "Черкасский приборостроительный завод" самостоятельно не может возобновить производство из-за отсутствия средств. Главным источником доходов является сдача помещений в аренду.



Предприятие находится в Черкассах, по ул. 30 лет Победы, 5/1, владеет комплексом зданий преимущественно производственного и складского назначения общей площадью 88 тыс. кв. метров. Общая площадь 5 земельных участков завода - 21,1 га.



Прием заявок на участие в аукционе будет длиться до 28 февраля.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



