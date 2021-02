US Steel сменила рейтинг с негативного на стабильный Стабильный прогноз отражает улучшение условий на внутреннем рынке стали США, включая более быстрое, чем первоначально ожидалось, восстановление автомобилестроения, а также комфортную позицию ликвидности US Steel, которая была поддержана недавним размещением акций на сумму около 700 млн долл., говорится в заявлении Fitch Ratings.



"Стабильный прогноз также поддержан приобретением US Steel оставшейся доли в Big River Steel за 774 млн долл., что, как ожидается, снизит общие затраты компании. Fitch ожидает, что финансовый леверидж US Steel останется на высоком уровне в ближайшей и среднесрочной перспективе, но считает, что это частично компенсируется его значительной позицией ликвидности", - отметили в рейтинговом агентстве.



Fitch ожидает, что левередж US Steel улучшится в начале 2021 года по мере восстановления экономики, хотя ожидает, что общий долг / EBITDA останется на высоком уровне в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Fitch считает, что решение компании увеличить долг в 2020 году частично компенсируется улучшением ликвидности в нынешней неопределенной экономической среде.



Fitch также подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") US Steel на уровне "B-", кредитную линию ABL на уровне "BB -" / "RR1" и обеспеченных облигаций на уровне "BB -"/"RR1".



