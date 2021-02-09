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Украинские металлурги могут вновь столкнуться с дефицитом сырья

09.02.21 09:50
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Если действие пошлины на экспорт металлолома не продлить, то металлурги могут вновь столкнуться с дефицитом сырья. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Важно помнить, что в это году "Укразализныця" запускает масштабную программу обновления парка вагонов. Нельзя допустить, чтобы весь лом ушел на экспорт, а нашим предприятиям пришлось закупать сырье за границей", - сказал политик.

С.Магера призвал правительство обратить внимание на указанную проблему и принять меры для продления пошлины на экспорт металлолома. "Год обещает быть сложным для наших металлургов, для выживания им не помешает любая помощь государства", - уверен он.

Нардеп также напомнил, что в Украине действует пошлина на экспорт лома в размере 58 евро/тонну. Наибольшую выгоду от введения пошлин извлекли отечественные металлургические предприятия. В 2020 году они смогли нарастить запасы сырья более чем на 119%, по сравнению с 2019 годом.

Введение пошлины на экспорт лома позволило решить сразу две важных проблемы, подчеркивает С.Магера. Во-первых, украинские меткомбинаты избавились от постоянного дефицита сырья. Во-вторых, Украина сократила объем импорта черных металлов. В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, он упал на 15,1%, в то время, как объем импорта металлолома уменьшился на 47,1%.

"Это хороший пример прямой выгоды от локализации. Украина снизила зависимость от внешних источников сырья, сконцентрировав ресурс в местной производственной цепи. При этом объем поступлений в бюджет от переработки металлолома превысили выручку от экспорта в 8,5 раз. Экономический эффект на лицо", - акцентирует политик.

МинПром

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