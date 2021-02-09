На мировом рынке алюминия зафиксирован профицит в 1,4 млн тонн Согласно информации ОК "Русал", в 2020 году мировой спрос на алюминий снизился на 1,7% по сравнению с прошлым годом до 63,9 млн. тонн, укрепив позиции после снижения на 2,6% за 9 месяцев 2020 года.



"Совокупный спрос без учёта КНР сократился на 8,9% до 26 млн. тонн. Однако Китай компенсировал это постоянным устойчивым спросом, который вырос на 3,9% до 37,9 млн тонн", - говорится в материалах отчета металлургической компании.



Мировой объём производства алюминия в 2020 году вырос на 2,3% до 65,3 млн. тонн. При этом производство в остальном мире (без учёта КНР) увеличилось всего на 0,2% по сравнению с прошлым годом до 28 млн. тонн, тогда как в Китае рост составил 3,9% по сравнению с прошлым годом до 37,2 млн. тонн. В целом в 2020 году на мировом рынке зафиксирован профицит в 1,4 млн. тонн.



"Объём производственных мощностей в КНР превысил 38,7 млн. тонн. Экспорт из Китая необработанного алюминия,сплавов и изделий из него в 2020 году снизился на 15,2% в годовом выражении до 4,84 млн. тонн, а объём импорта необработанного алюминия в 2020 году составил 1,06 млн. тонн против 75 тыс. тонн в 2019 году", - отмечает "Русал".



МинПром

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