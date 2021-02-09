Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЕЭК готовится продлить пошлины на украинские трубы

09.02.21 08:55 , МеталлСервис
печать
размер текста:

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии уведомил о начале повторного антидемпингового расследования в отношении некоторых видов труб, изготовленных металлургическими предприятиями Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Расследование начато в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры, введённой в 2011 году и продлённой в июне 2016 года.

В числе инициаторов расследования - ЧТПЗ, ПНТЗ, Волжский, Северский и Синарский трубные заводы, Таганрогский и Выксунский металлургические заводы, ТМК-КПВ, "ТМК-Казтрубпром" и KSP Steel. Объект расследования - обсадные, насосно-компрессорные трубы, а также нефтепроводные, газопроводные трубы и трубы общего назначения диаметром до 820 мм включительно. Размер действующих пошлин - от 18,9% до 37,8% в зависимости от вида труб.

"Представленная в ЕЭК со стороны производителей информация свидетельствовала о возможности продолжения демпингового импорта стальных труб из Украины и о возможности возобновления ущерба отрасли экономики ЕАЭС при прекращении действия меры. Наличие в заявлении таких сведений является основанием для проведения повторного расследования. В целом антидемпинговая мера направлена на устранение недобросовестной конкуренции, сбалансированно учитывает интересы производителей и потребителей Союза и, как следствие, способствует стабильному функционированию трубного рынка ЕАЭС", - сообщает пресс-служба ЕЭК.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:53
Сотрудники СБУ опять пришли на АрселорМиттал Кривой Рог с проверкой
10:36
Украина должна перестать зависеть от российского газового транзита - Магомедов
10:32
ФГИУ выставил на торги Черкасский приборостроительный завод
10:12
US Steel сменила рейтинг с негативного на стабильный
09:59
В Кабмине придумали новые способы борьбы с теневой занятостью
09:50
Украинские металлурги могут вновь столкнуться с дефицитом сырья
09:27
На мировом рынке алюминия зафиксирован профицит в 1,4 млн тонн
08:22
ДТЭК согласовал условия реструктуризации евробондов и банковского долга
08:04
Поддержка ЕС важна для трансформации украинской угольной промышленности - Шпенов
08.02.21
17:51
Vale провалила планы по добыче железной руды
17:35
Промышленники по-прежнему не верят в восстановление экономики
17:15
Суточная добыча природного газа в Украине упала до минимума
16:50
Иран вышел на второе место в мире по выпуску губчатого железа
16:31
Менеджмент Нафтогаза должен вернуть премии государству – депутат
16:15
Иран поставил Китаю металлов и минералов на 1,22 млрд долл.
16:12
Coal Energy продала две шахты на неподконтрольных территориях
15:51
В Монголии решили расторгнуть соглашение с Rio Tinto о подземном руднике Ою Толгой
15:43
В январе грузоперевозки по Днепру снизились на 7,4%
15:31
Thyssenkrupp необходимы почти 600 млн долл. для финансового баланса
15:12
Несмотря на локдауны, украинские ФОП уплатили на 10% больше налогов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!