ДТЭК согласовал условия реструктуризации евробондов и банковского долга "ДТЭК Энерго" согласовал условия реструктуризации еврооблигаций и основного банковского долга с комитетами кредиторов-держателей еврооблигаций и банков, сообщила пресс-служба группы в понедельник вечером.



В компании отмечают, что завершение реструктуризации позволит обеспечить стабильную деятельность компании в долгосрочной перспективе, гибкую механику обслуживания долга с учетом финансовых прогнозов и нестабильной внешней среды.



"Мы выстраивали переговорный процесс как надежный партнер, выполняющий свои обязательства. Это позволило сохранить конструктивные отношения и сбалансировать возможности компании по обслуживанию займов и продолжить ее развитие, В ходе переговорного процесса мы смогли убедиться, что кредиторы в полной мере понимают последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19, как на экономику страны, так и на энергетическую отрасль. Это отражалось в их взвешенной конструктивной позиции, направленной в первую очередь на поиск компромиссного решения. В результате нам удалось достичь оптимальных для обеих сторон условий нового соглашения", - отметил директор по стратегии и финансам ДТЭК Олег Тымкив.



Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года (эмитент – DTEK Finance PLC). Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения. Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых.



В конце марта 2017 года "ДТЭК Энерго" также достиг соглашения с частью держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма. Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR.



Согласно отчету "ДТЭК Энерго" за первое полугодие 2019 года, долг компании составлял $1,955 млрд, из которого $1,244 млрд – еврооблигации, а $711 млн – банковский долг. Помимо того оставался нереструктуризированным банковский долг на $245 млн, о завершении реструктуризации которого на общих условиях с выпуском дополнительно еврооблигаций на $100 млн компания сообщила в ноябре. Согласно отчету, в 2020 году "ДТЭК" необходимо выплатить по долгу $50 млн, в 2021-2022 годах – по $20 млн, а основные выплаты приходятся на 2023-2024 годы – соответственно $1,104 млрд и $0,7 млрд.



Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 2 апреля 2020 года понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) DTEK Energy B.V. ("ДТЭК Энерго") с "C" до "RD" в связи с разработкой предложения о реструктуризации долга.



"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.



"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК". В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.



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