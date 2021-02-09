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Поддержка ЕС важна для трансформации украинской угольной промышленности - Шпенов

09.02.21 08:04
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Немецкий опыт трансформации угольной промышленности крайне важен для Украины, так как в ходе задуманной реформе нашей стране предстоит решить ряд острых социальных и экономических проблем. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Сегодня в Украине насчитывается 61 угольный регион. У нас есть целые моногорода, жители которых напрямую зависят от работы угольных шахт. Инфраструктура таких регионов давно устарела. Безальтернативное закрытие угольных предприятий неизбежно приведет к стагнации местной экономики и росту социальной напряженности", - отметил он.

По мнению политика, чтобы этого не случилось, необходимо проводить политику экономического замещения. То есть, создать для шахтеров возможность освоить другие профессии и получить новую работу с достойной зарплатой. Сегодня в качестве пилотных проектов рассматривается закрытие двух шахт в Донецкой и Львовской областях. Именно к этим проектам и подключаться немецкие специалисты. Затем проекты будут масштабированы на другие шахтерские регионы.

"Возможности украинской экономики сегодня откровенно очень скромные. Нам одним не под силу правильно реализовать такие сложные проекты, как трансформация угольной промышленности. Это требует огромного количества финансовых ресурсов, которых у нас попросту нет. Кроме того, мы должны избежать ошибок, которые допустили европейские страны, проводившие в свое время аналогичные реформы", - отмечает Д.Шпенов.

"Именно поэтому для нас так важно сотрудничество с ЕС. Проектный офис по трансформации угольных регионов совместно с GIZ должны продемонстрировать нашим европейским коллегам, что мы разделяем философию зеленого перехода и готовы к нему. Это тот случай, когда намерение может компенсировать недостаток средств и фактических возможностей", - уверен он.

По мнению нардепа, следующим важным шагом является подключение к инициативе по трансформации украинской угольной промышленности Всемирного банка. Это позволит заручиться дополнительной финансовой и консультативной поддержкой. Таким образом, темпы трансформации угольных, скорее всего, будут зависеть от продуктивности нашего сотрудничества с международными партнерами.

Напомним, в начале февраля правительство Германии приняло решение оказать помощь Украине в реализации проектов по трансформации угольной промышленности. Украинская концепция трансформации предусматривает значительное сворачивание производства и добычи угля к 2030 году и полный отказ от ископаемых источников энергии к 2070 году.

МинПром


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