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Vale провалила планы по добыче железной руды

08.02.21 17:51 , МеталлТорг
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Бразильская сырьевая компания Vale в четвертом квартале 2020 года произвела 84,5 млн тонн железной руды, что ниже оценок аналитиков.

При этом производство желруды в четвертом квартиле было на 5% меньше, чем в третьем (88,6 млн тонн), но значительно превысило показатель за тот же период годом ранее (78,3 млн тонн).

Производство железорудной мелочи Vale в 2020 году составило 300,4 млн тонн, что соответствует уровню 2019 года в результате возобновления приостановленных операций, таких как Vargem Grande и Timbopeba, но компенсируется ограничениями в Itabira и Brucutu; задержкой с открытием новых участков добычи полезных ископаемых в Serra Norte, а также из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В 4 квартале 2020 г. после получения необходимой лицензии на установку Vale возобновила работу в Serra Leste. Ожидается, что в 2021 году на этом участке будет производиться 4-5 млн тонн, а до конца года производительность составит 6 млн тонн в год.

Производство окатышей Vale в 2020 году составило 29,7 млн ​​тонн, что на 29,0% ниже, чем в 2019 году. Объем продаж железорудной мелочи и окатышей составил 286,1 млн тонн в 2020 году, что на 5% ниже производства железорудной мелочи.

Vale по-прежнему прогнозирует, что к концу 2022 года производство вырастет до 400 млн тонн в год.

МинПром

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