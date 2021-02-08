Промышленники по-прежнему не верят в восстановление экономики Индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2021 года вырос по сравнению со IV кварталом прошлого года на 0,5 п.п. и составляет минус 8,4%. В перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 2,0 п.п. и составляет минус 11,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).



По данным статистически ведомства, индикатор делового климата не изменился по сравнению с IV кварталом 2020 года и составил 0,2% в целом в промышленности и минус 0,2 в перерабатывающей промышленности.



Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1483 предприятий.



Напомним, по данным опроса НБУ, украинский бизнес существенно ухудшил оценки текущего экономического состояния своих предприятий. На фоне ужесточения правительством карантина индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2021 года снизился до 37,6 (в декабре - 45,5).



Как сообщалось, индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2020 года составил 65,9 п., что на 26,3 п. ниже, чем год назад (92,2 пунктов). Индекс упал до уровня марта 2019 года, когда он составлял 65,3 пункта.



МинПром



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