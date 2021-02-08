Суточная добыча природного газа в Украине упала до минимума Суточная добыча природного газа в Украины 20 января упала до 51,6 млн куб. м, что является самым низким значением за последние 5 лет (с марта 2016 года).

Об этом сообщил веб-сайт ExPro Consulting, ссылаясь на данные ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).



По сравнению с предыдущим днем ​​добыча сократилась на 4% (2,4 млн куб. м). При сравнении со среднесуточным значением 2020 года добыча сократилась на рекордные 7% (3,7 млн куб. М).



Последний раз суточная добыча была ниже в марте 2016 года - 49,5 млн куб. м.



Как сообщало ExPro, Украина в 2020 году сократила добычу природного газа на 2% - до 20,2 млрд куб. м. По сравнению с 2018 годом добыча газа в 2020 году сократился на 3,3% (или на 0,7 млрд куб. м). Традиционно, большую часть газа (76%) добыли государственные компании - 15,3 млрд куб. м. Остальной газ - 4,9 млрд куб. м (или 24% от всего объема) - добыли частные компании.



АО "Укргаздобыча" сократила добычу на 4% - с 14,9 млрд куб. м в 2019 году до 14,2 млрд куб. м в 2020 году.



ПАО "Укрнафта" также сократила добычу на 3% - с 11,6 млрд куб. м в 2019 году до 11,3 млрд куб. м в 2020 году.



Зато частные компании, наоборот, нарастили объемы добычи на 6% - до 4,9 млрд куб. м.



Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал "колоссальный рост добычи газа" в Украине. Об этом он сообщил во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года, комментируя недавнее подписание 8 соглашений о разделе продукции по 8 нефтегазовых участках.



"Я уверен, что в течение 2 лет мы увидим первые результаты от разведки полезных ископаемых. Это более 10 млрд гривен инвестиций, согласно этим 8 соглашениями, и уже в течение 3-5 лет Украина, однозначно убежден, колоссально увеличит добычу собственного газа, что позволит нам, кроме экономической и энергетической независимости, еще и хороший ресурс для дальнейшего развития и вложений", - сказал Д.Шмыгаль.



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