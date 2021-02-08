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Coal Energy продала две шахты на неподконтрольных территориях

08.02.21 16:12
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Угольная компания Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в Украине продала ООО "Арендное предприятие "Шахтоуправление "Благовещенское" (Шахтерск) и ООО "Прогресс-уголь" (Донецк), расположенные на неподконтрольной украинским властям территории в зоне военного конфликта.

Об этом говорится в сообщениях компании на Варшавской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

"Компания потеряла контроль над этими предприятиями, и в связи с этим руководство приняло решение об отчуждении активов, расположенных в зоне военного конфликта", – указано в сообщениях.

Руководство компании ожидает, что это снизит соответствующие потери, связанные с простаивающими мощностями, и окажет положительное влияние на дальнейшую стабилизацию финансового положения.

Детальная информация о новых сделках будет представлена в следующей финансовой отчетности, и компания проинформирует участников рынка капитала о завершении процесса реструктуризации.

В конце марта и середине декабря 2020 года Coal Energy уже сообщала о продаже соответственно двух и шести других дочерних компаний, расположенных на неконтролируемых территориях. Первые две были проданы по 1 тыс. грн, однако с учетом стоимости их активов и размера пассивов чистый эффект от отчуждения на баланс материнской структуры составил $38,45 млн, и был отражен в разделе прочей неоперационный доход финансовой отчетности.

Выручка компании за 2020 финансовый год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) снизилась в 3,5 раза – до $3,69 млн. Производство угля сократилось на 48,2% – до 36,4 тыс. тонн, в том числе коксующегося – на 52,1%, до 32,7 тыс. тонн. Снижение продаж составило 51,5% – до 38,3 тыс. тонн.

В структуру Coal Energy ранее входило 10 угольных шахт, а также активы по переработке угольных отвалов и обогащению.

МинПром

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