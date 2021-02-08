Менеджмент Нафтогаза должен вернуть премии государству – депутат "Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко должны вернуть незаконно полученные премии, которые они получили, работая в НАК "Нафтогаз Украины", - заявил народный депутат Украины Алексей Кучеренко на своей странице в социальной сети Facebook.



"В 2018 году, при отсутствии утвержденного правительством финансового плана, нарушая постановление Кабинета министров Украины № 899 и Коллективный договор, председателю правления "Нафтогаза" было выплачено премии в размере 228 млн 834 тыс. 009,69 грн, чем нанесен ущерб на указанную сумму", - сообщил нардеп.



В своем сообщении А.Кучеренко сообщает, что данное нарушение было выявлено Госаудитслужбой Украины 27 декабря 2018 года, о чем было извещено руководство НАК о безосновательной выплате председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" суммы в размере 228,834 млн грн. В свою очередь НАК обжаловала требования Госаудитслужбы в суде, однако суд первой и апелляционной инстанции оставил в силе законное требование Госаудитслужбы.



А.Кучеренко возмущен тем, что с момента вынесения решения апелляционным судом Национальное антикоррупционное бюро не передало дело о незаконной выплате премии Андрею Коболеву в Антикоррупционный суд Украины.



Напомним, премии в НАК были выплачены некоторым топ-менеджерам, среди которых А.Коболев и Ю.Витренко. Если Антикоррупционый Суд примет решение о незаконности получения данной премии А.Коболевым, то это может относиться и к остальным получателям любых сумм премии в НАК "Нафтогаз Украины".



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



