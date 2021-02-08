Иран поставил Китаю металлов и минералов на 1,22 млрд долл. Иран экспортировал в Китай стали и других металлов, а также минеральных продуктов на более чем 1,22 млрд долл. за девять месяцев текущего иранского года (21 марта 2020 г. - 21 декабря 2020 г.).



Согласно данным, опубликованным Таможенной администрацией Исламской Республики Иран (IRICA), стоимость иранского экспорта железа, чугуна и стали в Китай за девять месяцев достигла 773 млн долл.



Доля указанных товаров в общем экспорте страны в Китай составила 15%.



Данные, проанализированные Тегеранской торговой, промышленной, шахтной и сельскохозяйственной палатой, показывают, что экспорт меди и изделий из нее за девять календарных месяцев достиг 372 млн долл., что составляет 7% от общего экспорта Ирана в Китай.



Торговый оборот между Тегераном и Пекином за этот период превысил 13,4 млрд долл., что на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако в течение этого периода Китай оставался главным торговым партнером Ирана.



За девять месяцев, закончившихся 20 декабря, общий объем внешней торговли Ирана, не связанный с нефтью, составил 110 млн тонн на сумму 52 млрд долл. США.



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