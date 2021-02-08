Зеленая энергетика не в приоритете у украинской власти - мнене Будущее развитие зеленой энергетики в Украине необходимо рассматривать сквозь призму привлечения инвестиций в перспективную отрасль. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.



"Весь мир переходит на использование чистой энергии и нам тоже необходимо это делать, чтобы сохранить свои конкурентные позиции. Однако нельзя так относится к инвесторам, как это сделала наша власть. Нам нельзя допустить ухудшения инвестиционного имиджа Украины. Иначе инвесторы перестанут доверять нам деньги, и мы навсегда останемся в бедности", - сказала она.



В.Гриб напомнила, что ранее в Украине случился всплеск развития зеленой энергетики. "Инвесторы, в том числе иностранные поверили обещаниям правительства и вложили миллиарды долларов в строительство ветряных и солнечных электростанций. Таким образом, была создана новая отрасль украинской экономки", - отметила она.



Однако сегодня ситуация с развитием зеленой энергетики в Украине уже не так оптимистична, подчеркивает народный депутат. "Долг государства за выработанную чистую энергию перед компаниями достиг почти 50 млрд грн и продолжает расти, несмотря на подписанный между Кабмином и инвесторами Меморандум. Напомню, что документ предусматривает снижение "зеленых" тарифов и погашение долгов. Инвесторы свою часть договоренностей выполнили, а государство нет", - констатировала В.Гриб.



МинПром



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