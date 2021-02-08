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Без реформ и инвестиций в логистику Украина не достигнет амбициозных экономических целей - Магера

08.02.21 14:29
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Без серьезных капиталовложений и реформ в логистике Украина не сможет достичь не только амбициозных целей Национальной экономической стратегии до 2030 года, но и выполнить план на 2021 год: +5% роста промышленного производства и +4,4% роста ВВП. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что по расчетам авторов Стратегии, модернизация железнодорожного транспорта и инфраструктуры обеспечит до 2030 года дополнительную прибавку к ВВП в 19,5 млрд долл, финансовое оздоровление "Укразализныци" даст еще 3,3 млрд долл, реформирование АМПУ - 5,7 млрд долл, расширение сети мультимодальных терминалов - 5,2 млрд долл. С учетом экономического вклада от развития дорожной инфраструктуры и государственно-частного партнерства, суммарный эффект от внедрения Нацстратегии-2030 по транспортному направлению может составить 51 млрд долл за ближайшие 10 лет.

"Так уж сложилось, что строить планы мы умеем намного лучше, чем их реализовывать. Мне очень хочется, чтобы все, что запланировали авторы Стратегии-2030 сбылось и украинская экономика совершила мощный рывок вперед. Поступательное движение нас ни в коем случае не устраивает. Только рывок: из третьего мира в первый", - заявил С.Магера.

"Чтобы его совершить мы должны в корне изменить подходы к экономической политике и отношение к бизнесу. И начинать с хороших дорог и логистики – это правильно. Именно так в свое время сделал Ли Куан Ю и у Сингапура получилось", - добавил народный депутат.

МинПром

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