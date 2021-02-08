Thyssenkrupp необходимы почти 600 млн долл. для финансового баланса

Как сообщает агентство Reuters, немецкому конгломерату Thyssenkrupp, переживающему не лучшие времена, необходимо получить прибыль до уплаты процентов и налогов в размере не менее 500 млн долл. (599 млн долл.), чтобы достичь заявленной цели создания положительного денежного потока, сказал финансовый директор Клаус Кейсберг.
В последнем финансовом году, закончившемся в сентябре 2020 года, Thyssenkrupp опубликовала скорректированный операционный убыток до уплаты процентов и налогов в размере 860 млн евро.
На 22-м ежегодном общем собрании ThyssenKrupp генеральный директор Мартина Мерц заявила, что компания ожидает, что меры по повышению эффективности в текущем 2021 финансовом году приведут к устойчивому повышению прибыли в среднем и низком диапазоне.
Компания заявила, что видит первые признаки восстановления экономики во многих областях, несмотря на возобновленнй карантин.
В первом квартале компания заявила, что извлекает выгоду из положительных показателей экономики. В то же время начинают приносить плоды ее структурные изменения.
Компания также заявила, что не может выплатить дивиденды за прошедший финансовый год из-за слабых результатов за 2020 финансовый год.