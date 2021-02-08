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В январе Энергомашспецсталь выплавила на 33% меньше стали

08.02.21 14:55 , ГМК Центр
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ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) в январе 2021 года сократила производство стали на 33,3% по сравнению с январем 2020 года – до 4 тыс. т.

Такие данные обнародовал "Интерфакс-Украина" со ссылкой на анонимный источник.

В декабре комбинат произвел 3 тыс. т стали.

ПАО "Энергомашспецсталь" (г. Краматорск, Донецкая обл.) – крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. Продукция с маркой ЭМСС известна в более чем 50 странах мира.

По итогам 2020 года ЭМСС нарастила производство стали на 6,8% по сравнению с 2019-м – до 63 тыс. т.

МинПром

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