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Nippon Steel сократила годовую оценку чистых убытков почти на 30%

08.02.21 14:14 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Reuters, японская Nippon Steel Corp 6 февраля сократила годовую оценку чистых убытков почти на 30%, поскольку более высокие экспортные цены и восстановление спроса со стороны автопроизводителей и других производителей привели к резкому росту доходов от стали.

"Скачок наших экспортных цен в Юго-Восточной Азии и других регионах увеличил нашу рентабельность", - заявил на пресс-конференции исполнительный вице-президент Nippon Steel Кацухиро Миямото.

"Спрос со стороны производителей также значительно вырос после октября", - добавил он.

Компания снизила прогноз чистых убытков на год до 31 марта до ¥120 млрд (1,1 млрд долл.) с ноябрьского прогноза в ¥170 млрд.

Теперь компания ожидает, что бизнес-прибыль составит ¥30 млрд., вместо предыдущего прогноза убытка в ¥60 млрд.

Ранее она сообщила о чистом убытке в размере ¥123,8 млрд. за период с апреля по декабрь по сравнению с убытком в ¥357,4 млрд годом ранее. Пока нет статистики за третий квартал.

Годовой объем производства стали сейчас оценивается в 33,2 млн тонн по сравнению с предыдущим планом в 32,7 млн ​​тонн, хотя последний показатель все еще представляет собой снижение на 21% в годовом исчислении.

По словам К.Миямото, стабильные зарубежные рынки стали, вероятно, сохранятся на фоне устойчивого спроса со стороны крупнейшего покупателя в мире, Китая, в то время как внутренний рынок останется ограниченным из-за низких запасов.

МинПром

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