Турция построит мост в Кременчуге из украинских материалов за 11 млрд грн. Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписало договор на строительство нового моста в Кременчуге (Полтавская обл.) за 11,249 млрд грн с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.



Со стороны "Укравтодора" договор подписал начальник Службы автомобильных дорог в Полтавской области Иван Краповницкий, от компании Dogus Insaat Ve Ticaret - исполнительный директор Толга Аккас (Tolga Akkas).



В "Укравтодоре" отметили, что новый мост позволит улучшить оптимизацию логистических маршрутов в центре Украины за счет сокращения времени поездок для автомобильного транспорта. Это будет достигнуто благодаря увеличению допустимой скорости для:



- грузовых автомобилей с 36,8-53,3 км/ч до 72,9 км/ч;



- автобусов с 35,7-53,4 км/ч до 71,1 км/ч;



- легковых автомобилей с 39,6-55,3 км/ч до 81,5 км/ч.



Как сообщалось, "Укравтодор" в ходе тендерных торгов в системе государственных электронных торгов ProZorro, сократил ожидаемую стоимость строительства нового моста в Кременчуге на 11%, или на 1,27 млрд грн.



Планируется, что 95% материалов, которые будут использованы при строительстве моста, будут украинскими.



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