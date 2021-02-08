В Европарламенте настаивают на жестком варианте углеродного налога Комитет по вопросам окружающей среды Европарламента 5 февраля 2021 года принял резолюцию за расширение сферы действия будущего углеродного налога (т.н. Carbon Border Adjustment Mechanism).



За соответствующий проект резолюции проголосовали 58 депутатов-членом экокомитета, против – 8, воздержались - 10.



Теперь, согласно документу, наряду с импортной продукцией электроэнергетической, цементной, металлургической и химической промышленности под действие CBAM должны попадать завозимые на территорию ЕС товары нефтепереработки, целлюлозно-бумажной промышленности и алюминиевой отрасли. Эти сектора экономики совокупно выбрасывают 94% всех СО2 в Евросоюзе.



По мнению большинства членов экокомитета, взимание углеродного налога с этих импортируемых товаров позволит предотвратить т.н. carbon leakage – переноса климатически вредного производства из ЕС в страны, которые не стремятся к радикальному сокращению парниковых выбросов. Кроме того, СВАМ будет стимулировать такие страны к декарбонизации собственной экономики, как предусматривает Парижское соглашение.



Предполагается, что размер углеродного налога будет привязан к стоимости квот на парниковые выбросы в ЕС (EU Emissions Trading System). Таким образом, CBAM станет частью широкой европейской промышленной стратегии, его действие будет распространяться на весь импорт продукции и коммодитиз, подпадающих под систему торговли квотами.



Европарламент рассмотрит поддержанную Экокомитетом резолюцию на своем пленарном заседании 8-11 марта. Ожидается, что Еврокомиссия представит свои предложения по формату введения CBAM во 2 квартале 2021 года.



CBAM запланирован к введению не позже 1 января 2023 года.



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