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В Европарламенте настаивают на жестком варианте углеродного налога

08.02.21 13:45
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Комитет по вопросам окружающей среды Европарламента 5 февраля 2021 года принял резолюцию за расширение сферы действия будущего углеродного налога (т.н. Carbon Border Adjustment Mechanism).

За соответствующий проект резолюции проголосовали 58 депутатов-членом экокомитета, против – 8, воздержались - 10.

Теперь, согласно документу, наряду с импортной продукцией электроэнергетической, цементной, металлургической и химической промышленности под действие CBAM должны попадать завозимые на территорию ЕС товары нефтепереработки, целлюлозно-бумажной промышленности и алюминиевой отрасли. Эти сектора экономики совокупно выбрасывают 94% всех СО2 в Евросоюзе.

По мнению большинства членов экокомитета, взимание углеродного налога с этих импортируемых товаров позволит предотвратить т.н. carbon leakage – переноса климатически вредного производства из ЕС в страны, которые не стремятся к радикальному сокращению парниковых выбросов. Кроме того, СВАМ будет стимулировать такие страны к декарбонизации собственной экономики, как предусматривает Парижское соглашение.

Предполагается, что размер углеродного налога будет привязан к стоимости квот на парниковые выбросы в ЕС (EU Emissions Trading System). Таким образом, CBAM станет частью широкой европейской промышленной стратегии, его действие будет распространяться на весь импорт продукции и коммодитиз, подпадающих под систему торговли квотами.

Европарламент рассмотрит поддержанную Экокомитетом резолюцию на своем пленарном заседании 8-11 марта. Ожидается, что Еврокомиссия представит свои предложения по формату введения CBAM во 2 квартале 2021 года.

CBAM запланирован к введению не позже 1 января 2023 года.

МинПром

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