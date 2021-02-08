Украина намерена провести полное закрытие угольной промышленности – Шмыгаль Украина намерена провести полное закрытие угольной промышленности, осуществить зеленый переход и декарбонизацию экономики. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе видеоконференции с представителями Федерального министерства экономики и энергетики Германии.



"Опыт ФРГ и поддержка ЕС особенно важны для Украины в контексте зеленого перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора. Отказ от использования угля предусматривает создание Концепции и Госпрограммы трансформации угольных регионов. Сейчас разрабатывается такая программа на период до 2030 года", — отметил Д.Шмыгаль.



По словам главы правительства, трансформацию угольных регионов важно сопровождать созданием экономических стимулов, чтобы на базе предприятий угольной отрасли появились новые конкурентоспособные кластеры, новые инновационно-технологические отрасли. Тем более что угольные регионы имеют соответствующую инфраструктуру: транспортные пути, подстанции и электросети.



Как отметил в ходе видеоконференции и.о. министра энергетики Юрий Витренко, угольная отрасль Украины является не просто убыточной. Она находится в аварийном состоянии, неэффективна, а тепловая генерация, которая работает на угле, имеет высокую неэкологичность.



По словам Ю.Витренко, нужно быстро переходить от вложения средств в модернизацию угольной генерации к инвестированию в генерацию на возобновляемых источниках, системы накопления энергии, новейшие технологии. Это позволит Украине избавиться от угольной зависимости.



"Отказ от угольной генерации связан с энергоэффективностью. Нам необходимо повышать энергоэффективность страны во всех секторах экономики, уменьшать потребление электрической и тепловой энергии. Если мы уменьшим неэффективное потребление, мы скорее сможем отказаться от угольной генерации»" — отметил глава Минэнерго.



По его словам, в пиковых ситуациях Украины поможет интеграция с европейской ENTSO-E.



"Когда нам не хватает электроэнергии — тогда мы сможем получать ее с европейского рынка", — добавил Ю.Витренко.



При этом, участники видеоконференции отметили, что выполнение программ трансформации угольных регионов будет длиться дольше, чем отказ от угля. Трансформация предполагает комплексные решения для дальнейшего устойчивого развития регионов, создания новых рабочих мест, социальной защиты населения, решение экологических проблем и т.п.



Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков отметил важность провозглашения конкретной даты отказа Украины от использования угля. По его словам, Украина рассматривает несколько сценариев постепенного отказа.



Первый сценарий предполагает отход от использования угля к 2040 году. Это возможно при условии получения Украиной международной финансовой поддержки процесса закрытия шахт, интеграции с европейскими энергетическими рынками и реализации инвестиционных проектов по замещению тепловой угольной генерации климатически-нейтральными мощностями.



Пессимистический сценарий — это отказ от использования угля к 2070 году.



"Мы должны усилить международное сотрудничество и сделать технологический скачок, чтобы достичь амбициозной цели к 2040 году и стать климатически нейтральной страной к 2050 году", — отметил Я.Демченков.



Как сообщалось, согласно проекту Концепции реформирования угольной отрасли, шахты будут разделены на три категории.



Первую категорию составят шахты, относящиеся к ресурсной базе ПАО "Центрэнерго".



Ко второй категории отнесут шахты двойного назначения, то есть те, которые добывают и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии.



Третью категорию составят шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, в том числе, с целью перепрофилирования.



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