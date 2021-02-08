За выходные на АЗС значительно подорожал автогаз За выходные (5-8 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 19 коп./л, до 13,95 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".



Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 14-17 коп./л, до 13,30 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Хмельницкой, Харьковской и Донецкой областях, где стоимость автогаза выросла на 50 коп./л. В других областях цена выросла на 10-45 коп./л.



В сетях SOCAR и KLO продукт подорожал на 50 коп./л, до 14,98 и 14,49 грн/л соответственно. На 25 коп./л, до 14,05 грн/л, подняла цены сеть "БРСМ-Нафта".



"Автотранс" и UPG подняли цены на 30 коп./л, до 14,18 и 13,95 грн/л соответственно.



Такие сети, как AMIC, Shell, "Рур Груп", "Олас", "Авантаж 7", Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 20-90 коп./л.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



