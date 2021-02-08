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За выходные на АЗС значительно подорожал автогаз

08.02.21 12:57 , enkorr
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За выходные (5-8 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 19 коп./л, до 13,95 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 14-17 коп./л, до 13,30 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Хмельницкой, Харьковской и Донецкой областях, где стоимость автогаза выросла на 50 коп./л. В других областях цена выросла на 10-45 коп./л.

В сетях SOCAR и KLO продукт подорожал на 50 коп./л, до 14,98 и 14,49 грн/л соответственно. На 25 коп./л, до 14,05 грн/л, подняла цены сеть "БРСМ-Нафта".

"Автотранс" и UPG подняли цены на 30 коп./л, до 14,18 и 13,95 грн/л соответственно.

Такие сети, как AMIC, Shell, "Рур Груп", "Олас", "Авантаж 7", Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 20-90 коп./л.

МинПром

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