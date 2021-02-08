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Украину назвали гарантом мировой продовольственной безопасности

08.02.21 12:17 , Интерфакс Украина
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Украина вошла в состав Комитета по всемирной продовольственной безопасности ООН на его 47-й сессии в Риме, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Украина уже является гарантом продовольственной безопасности во многих странах мира благодаря традиционно мощному продовольственному экспорту. Вхождение в Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН предоставляет нашей стране дополнительные возможности влияния на глобальную продовольственную политику. Украина и дальше укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности", - цитирует слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пресс-служба МИД Украины в понедельник.

Как отмечается, комитет является международной межправительственной платформой сотрудничества стран для обеспечения мировой продовольственной безопасности. Он подчиняется Генеральной Ассамблее ООН через Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) и Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Кроме того, министр напомнил, что по результатам 2019-2020 маркетингового года Украина заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, 2-е - по экспорту ячменя, вошла в четверку крупнейших экспортеров кукурузы и пятерку крупнейших экспортеров пшеницы.

"Важная роль нашего государства особенно проявилась с началом пандемии, когда нарушились глобальные цепочки поставки товаров. Украина продолжила выполнять свои обязательства и существенно способствовала продовольственной безопасности своих партнеров на Ближнем Востоке, в Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Африке", - напомнил Д.Кулеба.

Дипломат напомнил, что утверждение в роли гаранта мировой продовольственной безопасности никоим образом не должно влиять на продовольственный баланс внутри Украины, поскольку, по оценкам экспертов, национальным запасам продовольствия ничего не угрожает, угроз ни для экспорта, ни для внутреннего потребления нет.

МинПром

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