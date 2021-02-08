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Цены на металлолом продолжили снижение

08.02.21 11:51
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На истекшей неделе (29 января – 5 февраля) цены на металлолом продолжали снижаться – диапазон цен составлял 390-410 долл./тонну CIF Турция, сообщает Укрмет.

На предыдущей котировки были на уровне 400-410 долл./тонну. За весь январь стоимость металлолома упала на 50-60 долл./тонну.

Экспортеры сырья не могут удержать котировки на фоне практически полного отсутствия спроса со стороны импортеров Турции и Южной Кореи. К тому же, те имеют в наличие достаточные складские запасы. В свою очередь металлурги пока не могут остановить падение цен на арматуру и катанку, что вынуждает их сокращать закупки лома.

В феврале цены на металлолом продолжат плавно снижаться по причине больших запасов сырья на складах у потребителей, а также отсутствия роста стоимости длинного проката в ближневосточном регионе и Турции.

Несмотря на зимний период, быстрый рост цен на металлолом в прошлые месяцы позволит ломозаготовительным компаниям удерживать высокую продуктивность. Как следствие, ожидается сохранение повышенного предложения, которое будет способствовать снижению цен на металлолом на ключевых рынках сбыта. Прогнозный диапазон цен на лом в феврале – 370-390/ долл./тонну CIF.

МинПром

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