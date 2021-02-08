Цены на металлолом продолжили снижение На истекшей неделе (29 января – 5 февраля) цены на металлолом продолжали снижаться – диапазон цен составлял 390-410 долл./тонну CIF Турция, сообщает Укрмет.



На предыдущей котировки были на уровне 400-410 долл./тонну. За весь январь стоимость металлолома упала на 50-60 долл./тонну.



Экспортеры сырья не могут удержать котировки на фоне практически полного отсутствия спроса со стороны импортеров Турции и Южной Кореи. К тому же, те имеют в наличие достаточные складские запасы. В свою очередь металлурги пока не могут остановить падение цен на арматуру и катанку, что вынуждает их сокращать закупки лома.



В феврале цены на металлолом продолжат плавно снижаться по причине больших запасов сырья на складах у потребителей, а также отсутствия роста стоимости длинного проката в ближневосточном регионе и Турции.



Несмотря на зимний период, быстрый рост цен на металлолом в прошлые месяцы позволит ломозаготовительным компаниям удерживать высокую продуктивность. Как следствие, ожидается сохранение повышенного предложения, которое будет способствовать снижению цен на металлолом на ключевых рынках сбыта. Прогнозный диапазон цен на лом в феврале – 370-390/ долл./тонну CIF.



МинПром



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