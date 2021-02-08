В аварийном ремонте находятся 10 энергоблоков украинских ТЭС и ТЭЦ

По состоянию на 10:00 8 февраля на аварийном ремонте находятся 10 энергоблоков тепловых электростанций и теплоцентралей (ТЭС и ТЭЦ).
Об этом свидетельствуют данные о состоянии энергоблоков на сайте национальной энергетической компании "Укрэнерго", передают Українські Новини.
В частности, на аварийном ремонте находятся 4 энергоблока Криворожской ТЭС, 1 энергоблок Славянской ТЭС, 1 энергоблок Приднепровской ТЭС, 1 энергоблок Ладижинской ТЭС, 1 энергоблок Бурштынской ТЭС и 1 энергоблок Добротворской ТЭС.
Также на аварийном ремонте находится 1 энергоблок Киевской ТЭЦ-5.
Как сообщалось, "Укрэнерго" не планирует вводить график аварийных отключений электроэнергии.
МинПром
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