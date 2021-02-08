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Бразильские компании получили 140 млн долл. на реализацию нового медного проекта

08.02.21 11:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Компании Mineracao Vale Verde (MVV) и Appian Capital Advisory сообщили о получении синдицированного кредита на сумму 140 млн долл., что позволит им завершить реализацию проекта разработки медно-золотого месторождения Serrote на северо-востоке Бразилии.

Средства были предоставлены группой международных банков, в число которых, в частности, вошли ING Capital, Natixis и Societe Generale. Как заявляет генеральный директор MVV Пауло Кастельяри, эта самая крупная сделка по финансированию нового проекта (гринфилда) в горнодобывающей отрасли с начала эпидемии коронавируса весной 2020 г.

Как сообщают участники проекта, в настоящее время готовность рудника составляет 94%. Начало открытой добычи руды, содержащей 0,6% меди и 0,1 г золота на тонну, намечено на второе полугодие 2021 г.

Поначалу мощность комбината Serrote составит около 20 тыс. т меди в год. Но в дальнейшем производительность может быть увеличена за счет введения в хозяйственный оборот соседнего рудного тела. Совокупные запасы руды на обоих участках месторождения оцениваются в 160 млн т.

МинПром

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