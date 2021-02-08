Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Австрия поддерживает окончание строительства Северного потока-2

08.02.21 11:11 , Интерфакс
печать
размер текста:

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Германии по "Северному потоку-2". Об этом он рассказал изданию Welt am Sonntag.

приветствую тот факт, что немецкое правительство и дальше придерживается позиции по "Северному потоку-2", - сказал С.Курц.

По словам С.Курца, это "европейский проект".

"Тот, кто думает, что новый газопровод существует только в интересах России, тот ошибается", - сказал он.

Позиция Германии заключается в том, что "Северный поток-2" - это экономический аспект взаимодействия с Россией и проект должен быть реализован в интересах граждан ФРГ, несмотря на политические разногласия с РФ.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция ФРГ по "Северному потоку-2" на фоне дела российского оппозиционера Алексея Навального и высылки дипломатов из РФ пока остается неизменной.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:53
Зеленский поручил Укроборонпрому готовить инженеров-конструкторов самолетов
11:51
Цены на металлолом продолжили снижение
11:35
Бразильские компании получили 140 млн долл. на реализацию нового медного проекта
11:31
В аварийном ремонте находятся 10 энергоблоков украинских ТЭС и ТЭЦ
10:54
Nucor сообщила о запуске нового сортопрокатного стана в Иллинойсе
10:37
Vale придется заплатить 7 млрд долл. за катастрофу 2019 года в Брумадиньо
10:24
Стальные пошлины Трампа будут взиматься и при Байдене
10:13
Во Вьетнаме запустят облегченный стан холоднокатаного проката
09:54
Цены на нефть взяли отметку 60 долл/барр
09:03
НЛМК модернизировал четвертую домну
08:57
Канада вводит пошлины на арматуру из семи стран
08:24
В январе Пенсионный фонд недобрал более 2 млрд грн поступлений
08:06
Лагард прогнозирует рост ВВП стран еврозоны на 4% в 2021 году
05.02.21
18:01
Тигипко не разрешили купить Проминвестбанк
17:53
Днепровский меткомбинат в январе перевыполнил план по выпуску стали
17:32
В Минздраве анонсировали ослабление карантинных ограничений
17:16
Экс-министр инфраструктуры озаботился налогами Укрзализныци
16:52
ThyssenKrupp остановит доменную печь в Дуйсбурге
16:31
Санкции против акционеров Мотор Сич не должны повлиять на сотрудничество с Китаем – эксперт
16:12
Рада утвердила отмену трудовых книжек
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!