Австрия поддерживает окончание строительства Северного потока-2

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Германии по "Северному потоку-2". Об этом он рассказал изданию Welt am Sonntag.
"Я приветствую тот факт, что немецкое правительство и дальше придерживается позиции по "Северному потоку-2", - сказал С.Курц.
По словам С.Курца, это "европейский проект".
"Тот, кто думает, что новый газопровод существует только в интересах России, тот ошибается", - сказал он.
Позиция Германии заключается в том, что "Северный поток-2" - это экономический аспект взаимодействия с Россией и проект должен быть реализован в интересах граждан ФРГ, несмотря на политические разногласия с РФ.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция ФРГ по "Северному потоку-2" на фоне дела российского оппозиционера Алексея Навального и высылки дипломатов из РФ пока остается неизменной.