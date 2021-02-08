Австрия поддерживает окончание строительства Северного потока-2 Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Германии по "Северному потоку-2". Об этом он рассказал изданию Welt am Sonntag.



"Я приветствую тот факт, что немецкое правительство и дальше придерживается позиции по "Северному потоку-2", - сказал С.Курц.



По словам С.Курца, это "европейский проект".



"Тот, кто думает, что новый газопровод существует только в интересах России, тот ошибается", - сказал он.



Позиция Германии заключается в том, что "Северный поток-2" - это экономический аспект взаимодействия с Россией и проект должен быть реализован в интересах граждан ФРГ, несмотря на политические разногласия с РФ.



Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция ФРГ по "Северному потоку-2" на фоне дела российского оппозиционера Алексея Навального и высылки дипломатов из РФ пока остается неизменной.



МинПром





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