Vale придется заплатить 7 млрд долл. за катастрофу 2019 года в Брумадиньо Бразильская горнодобывающая корпорация Vale и администрация штата Минас-Жерайс после длительных переговоров заключили соглашение о компенсации за ущерб, нанесенный во время катастрофического прорыва дамбы хвостохранилища на железорудном ГОКе Brumadinho в январе 2019 г.



В соответствии с соглашением, Vale выплатит 37,6 млрд реалов (7 млрд долл.) в казну штата. Эти средства планируется направить на строительство дорог и социальных объектов. Порядка 30% будут потрачены в самом городке Брумадиньо, где от схода грязевого селя погибли около 270 человек.



Ранее Vale выплатила около 10 млрд реалов (1,83 млрд долл.) напрямую родственникам погибших и семьям, лишившимся крыши над головой. При этом все еще продолжается расследование, в котором несколько менеджеров Vale и сертификационной компании TUV SUD обвиняются в преступной халатности и фальсификации документов о реальном состоянии дамбы, прорыв которой вызвал катастрофу.



В последние два года Vale проводит работу по повышению безопасности ГОКов. Но, по данным федеральной прокуратуры, 29 дамб все еще могут представлять опасность.



МинПром



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