Стальные пошлины Трампа будут взиматься и при Байдене В пятницу Суд по международной торговле США поддержал пошлины на импорт стали согласно "Раздела 232",введенные Дональдом Трампом, отрицая оспаривание импортерами стали этих пошлин, передает Reuters.



Коллегия из трех судей федерального суда в Нью-Йорке, который рассматривает возражения против торговых действий в соответствии с законодательством США, обнаружила, что Министерство торговли и Д.Трамп правильно применили торговый закон времен холодной войны при установлении пошлин.



Д.Трамп ввел 25% пошлину на импортную сталь и 10% на импортный алюминий из большинства стран в 2018 году, утверждая, что эти меры защиты необходимы для национальной безопасности США для поддержания здорового внутреннего производства.



Американский институт чугуна и стали, который представляет производителей стали и промышленные группы, приветствовал это решение. Он призвал нынешнего президента США Д. Байдена поддерживать их, чтобы защитить отрасль от наводнения избыточного глобального производства, в основном сосредоточенного в Китае, которое только выросло с момента введения пошлин.



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