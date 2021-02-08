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Стальные пошлины Трампа будут взиматься и при Байдене

08.02.21 10:24
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В пятницу Суд по международной торговле США поддержал пошлины на импорт стали согласно "Раздела 232",введенные Дональдом Трампом, отрицая оспаривание импортерами стали этих пошлин, передает Reuters.

Коллегия из трех судей федерального суда в Нью-Йорке, который рассматривает возражения против торговых действий в соответствии с законодательством США, обнаружила, что Министерство торговли и Д.Трамп правильно применили торговый закон времен холодной войны при установлении пошлин.

Д.Трамп ввел 25% пошлину на импортную сталь и 10% на импортный алюминий из большинства стран в 2018 году, утверждая, что эти меры защиты необходимы для национальной безопасности США для поддержания здорового внутреннего производства.

Американский институт чугуна и стали, который представляет производителей стали и промышленные группы, приветствовал это решение. Он призвал нынешнего президента США Д. Байдена поддерживать их, чтобы защитить отрасль от наводнения избыточного глобального производства, в основном сосредоточенного в Китае, которое только выросло с момента введения пошлин.

МинПром

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