Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НЛМК модернизировал четвертую домну

08.02.21 09:03
печать
размер текста:

На Новолипецком металлургическом комбинате завершили проект по модернизации доменной печи №4. Технические решения и современные материалы обеспечат стабильную эксплуатацию печи в течение следующих 20 лет, сообщает пресс-служба компании.

"В ходе проекта печь оснастили новой футеровкой — специальными огнеупорными блоками, что повысит стойкость внутренней поверхности агрегата к тепловым нагрузкам. Проект включает экологическую модернизацию инфраструктуры печи. Ожидаемое сокращение эмиссии загрязняющих веществ после ремонта домны составит 0,2 тыс. тонн в год. После завершения сопутствующей реконструкции воздухонагревателей в 2022 году общее снижение валовой эмиссии составит 7,7 тыс. тонн в год", - говорится в пресс-релизе.

По плану, оборудование выйдет на проектную мощность до конца февраля. Производительность домны №4 — 2,1 млн. тонн чугуна в год. Инвестиции в проект капитального ремонта и модернизации комплекса доменной печи составили более 23 млрд. рублей.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:24
Стальные пошлины Трампа будут взиматься и при Байдене
09:54
Цены на нефть взяли отметку 60 долл/барр
08:57
Канада вводит пошлины на арматуру из семи стран
08:24
В январе Пенсионный фонд недобрал более 2 млрд грн поступлений
08:06
Лагард прогнозирует рост ВВП стран еврозоны на 4% в 2021 году
05.02.21
18:01
Тигипко не разрешили купить Проминвестбанк
17:53
Днепровский меткомбинат в январе перевыполнил план по выпуску стали
17:32
В Минздраве анонсировали ослабление карантинных ограничений
17:16
Экс-министр инфраструктуры озаботился налогами Укрзализныци
16:52
ThyssenKrupp остановит доменную печь в Дуйсбурге
16:31
Санкции против акционеров Мотор Сич не должны повлиять на сотрудничество с Китаем – эксперт
16:12
Рада утвердила отмену трудовых книжек
15:51
Украинские металлурги выступают за продление пошлины на экспорт металлолома
15:31
США выдали на 42% больше разрешений на импорт стали
15:09
Норникелю придется заплатить почти 2 млрд долл. штрафа
15:02
Цена импортного газа в январе выросла почти на четверть
14:50
В январе международные резервы Нацбанка снизились на 1,1%
14:25
В Индии заявили, что снизят пошлины на импорт стали и лома
14:14
Украина теряет привлекательность в глазах инвесторов из-за ситуации с ВИЭ
13:53
В Европе израсходовали свыше 50% запасов газа
04.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!