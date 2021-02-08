НЛМК модернизировал четвертую домну

На Новолипецком металлургическом комбинате завершили проект по модернизации доменной печи №4. Технические решения и современные материалы обеспечат стабильную эксплуатацию печи в течение следующих 20 лет, сообщает пресс-служба компании.
"В ходе проекта печь оснастили новой футеровкой — специальными огнеупорными блоками, что повысит стойкость внутренней поверхности агрегата к тепловым нагрузкам. Проект включает экологическую модернизацию инфраструктуры печи. Ожидаемое сокращение эмиссии загрязняющих веществ после ремонта домны составит 0,2 тыс. тонн в год. После завершения сопутствующей реконструкции воздухонагревателей в 2022 году общее снижение валовой эмиссии составит 7,7 тыс. тонн в год", - говорится в пресс-релизе.
По плану, оборудование выйдет на проектную мощность до конца февраля. Производительность домны №4 — 2,1 млн. тонн чугуна в год. Инвестиции в проект капитального ремонта и модернизации комплекса доменной печи составили более 23 млрд. рублей.