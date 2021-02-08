Канада вводит пошлины на арматуру из семи стран Канадский международный торговый трибунал (CITT) инициировал расследование в отношении импорта некоторых видов арматуры, изготовленной металлургическими предприятиями Алжира, Вьетнама, Египта, Индонезии, Италии, Малайзии и Сингапура.



Основанием для расследования стало предварительное заключение Управления пограничной службы Канады (CBSA) о наличии демпинга со стороны экспортёров и нанесении ущерба местным сталепроизводителям.



Предлагаемый размер антидемпинговых пошлин - от 3,7% до 28,4% в зависимости от производителя. Так, в отношении алжирской арматуры предварительно определена пошлина в 13,7% (кроме Spa Tosyali Iron Steel Industry Algerie - 4,5%), для египетской - 22%, индонезийской - 28,4% (кроме PT Putra Baja Deli - 11,3%), вьетнамской - 15,4% (кроме Hoa Phat Dung Quat Steel - 3,7%), для итальянской, малайзийской и сингапурской - 28,4%. Окончательное решение будет вынесено в июне.



Металлопродукция, попавшая под действие мер, соответствует кодам HS 7213.10.00.00 и 7214.20.00.00, а также 7215.90.00.90 и 7227.90.00.90. О начале расследования в CBSA объявили 20 сентября 2020 года, инициаторы - AltaSteel Inc., ArcelorMittal Long Products Canada G.P. и Gerdau Ameristeel Corporation.



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