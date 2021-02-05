В Минздраве анонсировали ослабление карантинных ограничений

Карантин в Украине планируется продлить до 30 апреля, однако существующие ограничения планируется ослабить. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе встречи, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, передает Интерфакс-Украина.
"Мы уже разработали нормативный акт, который будет регулировать карантинные ограничения в Украине. Карантин планируется продлить до 30 апреля. Ограничения планируется ослабить", – сказал министр.
Глава Минздрава уточнил, что планируется продлить время работы общепитов, разрешить проведение мероприятий с 50% заполненностью залов по расчету не более 1 человека на 5 кв. м.
При этом М.Степанов добавил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены на территории определенного региона. При этом будут изменены основания для их введения – если два критерия одновременно превышают установленные нормы. Сейчас для ужесточения ограничения достаточно превышения установленного уровня по одному критерию.
Министр отметил, что при жестких карантинных ограничениях общественный транспорт не будут закрывать.