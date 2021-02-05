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В Минздраве анонсировали ослабление карантинных ограничений

05.02.21 17:32 , Интерфакс Украина
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Карантин в Украине планируется продлить до 30 апреля, однако существующие ограничения планируется ослабить. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе встречи, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, передает Интерфакс-Украина.

"Мы уже разработали нормативный акт, который будет регулировать карантинные ограничения в Украине. Карантин планируется продлить до 30 апреля. Ограничения планируется ослабить", – сказал министр.

Глава Минздрава уточнил, что планируется продлить время работы общепитов, разрешить проведение мероприятий с 50% заполненностью залов по расчету не более 1 человека на 5 кв. м.

При этом М.Степанов добавил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены на территории определенного региона. При этом будут изменены основания для их введения – если два критерия одновременно превышают установленные нормы. Сейчас для ужесточения ограничения достаточно превышения установленного уровня по одному критерию.

Министр отметил, что при жестких карантинных ограничениях общественный транспорт не будут закрывать.

МинПром

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