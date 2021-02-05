Украинские металлурги выступают за продление пошлины на экспорт металлолома Украинские металлургические предприятия выступают за продление действия существующей пошлины на экспорт металлолома в 58 евро за тонну.



Об этом заявил Александр Каленков, глава ОП "Укрметаллургпром" в ходе обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему "Развитие промышленности, транспорта и инфраструктуры".



"Экспортная пошлина на лом принесла огромные средства в бюджет. Поступления в госбюджет от металлолома, который переработан, стали в 8,5 раза больше, чем поступления от экспорта лома. В сентябре этого года экспортная пошлина на лом прекращает свое действие. Мы обращаемся к власти, чтобы пошлина на лом была сохранена", - рассказал А.Каленков.



Для продления действия экспортной пошлины необходимо внести изменения в действующее законодательство. Размер (58 евро за тонну) и срок действия пошлины на металлолом (пять лет) регулируются законом №1455-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке". Документ был подписан 12 июля 2016 года.



"Когда стало известно о том, что Китай возобновит экспорт лома, многие страны обеспокоились возможным взлетом цены на лом. Ожидается, что Китай в этом году импортирует до 10 млн т лома, или около 10% мировой торговли. Поэтому диалог о введении ограничений экспорта лома ведется не только в Украине", - отмечает Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.



Напомним, в декабре Россия на полгода ввела пошлину на экспорт отходов и лома черных металлов в размере 5%, но не менее €45/т. Это мера призвана предотвратить рост цен на стройматериалы и металлопрокат. Возможность введения аналогичных мер рассматривают и в ЕС.



Отметим, в 2020 году украинские компании сократили экспорт лома на 15,1% - до 35,8 тыс. т. В денежном выражении этот показатель снизился на 19,4% - до 9,5 млн долл.



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