Санкции против акционеров Мотор Сич не должны повлиять на сотрудничество с Китаем – эксперт Точечные санкции против китайских акционеров "Мотор Сичи" не должны повлиять на экономическое сотрудничество Китая с Украиной. Такое мнение высказал на страницах China Daily ведущий китайский эксперт по Украине, сотрудница Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжао Хуэйжун, сообщает телеграм-канал SilkBridge.



Эксперт приводит несколько аргументов в пользу продолжения углубления отношений.



Запреты были наложены только на компании, которые фигурировали в деле "Мотор Сич". В то же время в других сферах украинской экономики Китай продолжают рассматривать как важного стратегического партнера. А президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что не видит в Китае геополитической угрозы и что экономическое сотрудничество с КНР поможет поднять украинскую экономику.



"Да, США имеют влияние на Украину, но украинские санкции не означают, что Зеленский слепо последует примеру США в отношениях с Китаем", — констатирует Чжао Хуэйжун.



При этом китайский эксперт отмечает, что у Киева отсутствует конкретный политический вектор в отношении Китая. Это повлияло на сотрудничество между странами (очевидно, в негативную сторону. – Ред.). Поэтому, пишет Чжао Хуэйжун, Украине, в свою очередь, следует дать понять, что упомянутые точечные санкции не повлияют на китайско-украинское экономическое сотрудничество в целом, показать свою готовность к кооперации и сделать свой рынок более безопасным и надежным для китайских инвесторов.



Наряду с этим эксперт отмечает, что китайским компаниям необходимо следовать нормам права и законам Украины, а также укреплять сотрудничество с местными органами власти, СМИ и аналитическими центрами, чтобы лучше понимать меняющуюся бизнес-среду и минимизировать риски.



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