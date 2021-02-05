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Санкции против акционеров Мотор Сич не должны повлиять на сотрудничество с Китаем – эксперт

05.02.21 16:31 , Silk Bridge
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Точечные санкции против китайских акционеров "Мотор Сичи" не должны повлиять на экономическое сотрудничество Китая с Украиной. Такое мнение высказал на страницах China Daily ведущий китайский эксперт по Украине, сотрудница Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжао Хуэйжун, сообщает телеграм-канал SilkBridge.

Эксперт приводит несколько аргументов в пользу продолжения углубления отношений.

Запреты были наложены только на компании, которые фигурировали в деле "Мотор Сич". В то же время в других сферах украинской экономики Китай продолжают рассматривать как важного стратегического партнера. А президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что не видит в Китае геополитической угрозы и что экономическое сотрудничество с КНР поможет поднять украинскую экономику.

а, США имеют влияние на Украину, но украинские санкции не означают, что Зеленский слепо последует примеру США в отношениях с Китаем", — констатирует Чжао Хуэйжун.

При этом китайский эксперт отмечает, что у Киева отсутствует конкретный политический вектор в отношении Китая. Это повлияло на сотрудничество между странами (очевидно, в негативную сторону. – Ред.). Поэтому, пишет Чжао Хуэйжун, Украине, в свою очередь, следует дать понять, что упомянутые точечные санкции не повлияют на китайско-украинское экономическое сотрудничество в целом, показать свою готовность к кооперации и сделать свой рынок более безопасным и надежным для китайских инвесторов.

Наряду с этим эксперт отмечает, что китайским компаниям необходимо следовать нормам права и законам Украины, а также укреплять сотрудничество с местными органами власти, СМИ и аналитическими центрами, чтобы лучше понимать меняющуюся бизнес-среду и минимизировать риски.

МинПром

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