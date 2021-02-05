Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ThyssenKrupp остановит доменную печь в Дуйсбурге

05.02.21 16:52 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Германская корпорация ThyssenKrupp сообщила о намерении остановить доменную печь № 1 на металлургическом комбинате в Дуйсбурге для проведения ремонта в третьем квартале текущего года.

Производственная мощность печи составляет около 3,6 млн т чугуна в год. Как заявляет компания, ее остановка может привести к сокращению объемов выплавки стали и производства проката на комбинате.

В последнее время европейские металлургические компании, наоборот, возвращают в строй ранее остановленные доменные печи в связи с расширением спроса и повышением цен на листовой прокат. Но ThyssenKrupp отмечает, что во втором полугодии рыночная обстановка в регионе может кардинально измениться.

Как ожидается, уже во втором квартале текущего года спрос со стороны европейской автомобилестроительной отрасли нормализуется, а импорт стальной продукции в ЕС возрастет, так что дефицит листового проката исчезнет. Также пока не понятно, будет ли продлено действие квот на импорт стали, истекающих 30 июня 2021 г. Возможно, в третьем квартале европейским металлургам опять придется сокращать объемы выпуска.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:01
Тигипко не разрешили купить Проминвестбанк
17:53
Днепровский меткомбинат в январе перевыполнил план по выпуску стали
17:32
В Минздраве анонсировали ослабление карантинных ограничений
17:16
Экс-министр инфраструктуры озаботился налогами Укрзализныци
16:31
Санкции против акционеров Мотор Сич не должны повлиять на сотрудничество с Китаем – эксперт
16:12
Рада утвердила отмену трудовых книжек
15:51
Украинские металлурги выступают за продление пошлины на экспорт металлолома
15:31
США выдали на 42% больше разрешений на импорт стали
15:09
Норникелю придется заплатить почти 2 млрд долл. штрафа
15:02
Цена импортного газа в январе выросла почти на четверть
14:50
В январе международные резервы Нацбанка снизились на 1,1%
14:25
В Индии заявили, что снизят пошлины на импорт стали и лома
14:14
Украина теряет привлекательность в глазах инвесторов из-за ситуации с ВИЭ
13:53
В Европе израсходовали свыше 50% запасов газа
13:35
Французская Vallourec договорилась о погашении задолженности на 2 млрд евро
13:14
Компании из Китая и США хотят построить в Индонезии комплекс по производству меди
12:50
В Украине введут компенсации за задержку зарплат, пенсий и социальных пособий
12:32
Запорожтрансформатор изготовит 2 шунтирующих реактора для Малайзии
12:15
General Motors останавливает 3 завода на фоне глобального дефицита полупроводников
11:55
Минэкономики ожидает роста ВВП в 2021 году на 4,8%
04.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!