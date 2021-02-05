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США выдали на 42% больше разрешений на импорт стали
05.02.21 15:31 , МеталлТорг
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Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), разрешения на стальной импорт в США в январе 2021 г. составили 2 126 000 тонн. Это на 42,4% выше с декабрьским 2020 г. предварительным импортом (1 494 000 тонн). Разрешения на импорт готового проката в январе составили 1 202 000 тонн, что ниже на 10.3% к предварительному импорту в декабре 2020 г. (1 340 000 тонн). Оценочно доля стального импорта на рынке США в январе была на уровне 16%.
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