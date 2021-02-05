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Норникелю придется заплатить почти 2 млрд долл. штрафа
05.02.21 15:09 , Металлоснабжение и сбыт
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Арбитражный суд Красноярского края обязал "дочку" "Норникеля" — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива, случившимся в Норильске 29 мая прошлого года. Такое решение суд принял в пятницу, 5 февраля, рассмотрев иск к компании от Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 148 млрд руб.
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