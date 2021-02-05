Норникелю придется заплатить почти 2 млрд долл. штрафа Арбитражный суд Красноярского края обязал "дочку" "Норникеля" — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива, случившимся в Норильске 29 мая прошлого года. Такое решение суд принял в пятницу, 5 февраля, рассмотрев иск к компании от Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 148 млрд руб.



РБК направил запрос в "Норникель" Владимира Потанина и партнеров о планах оспаривания решения суда.



Компания была не согласна с расчетом оценки ущерба Росприроднадзором, в котором применялся максимально возможный коэффициент оценки длительности негативного воздействия (пять из пяти), исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии и допустила попадание загрязняющих веществ в воду. "Норникель" же считает максимально допустимым коэффициент 1,7, поскольку учитывать необходимо срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ. "Норникель" утверждает, что начал ликвидацию аварии незамедлительно, то есть 29 мая.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



