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Украина теряет привлекательность в глазах инвесторов из-за ситуации с ВИЭ

05.02.21 14:14
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Ситуация, сложившаяся на рынке возобновляемых источников энергетики (ВИЭ), убивает привлекательность Украины для инвесторов. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Политик назвал "неприятно показательной" ситуация вокруг производителей из ВИЭ. Правительство не погасило перед ними долги в сумме 22,4 млрд. грн., которые должно было выплатить до 31 декабря 2020 года. Непогашенные в срок задолженности, отсутствие средств в госбюджете на расчеты с ВИЭ может привести к тому, что инвесторы в ВИЭ подадут иски в суд, выиграют процессы и государство будет вынуждено выплатить миллиарды гривен.

"А ведь власть делает не последнюю ставку именно на инвестиции, которые могли бы помочь вернуть экономический рост и повысить общий уровень жизни населения", - отметил он.

"Я надеюсь, что диалог между бизнесом, инвесторами и властью будет не просто формальным и закончится решением подобных проблем, чтобы предотвратить негативные последствия для бизнеса, страны и благосостояния граждан", - добавил политик.

МинПром

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