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Outokumpu в IV квартале увеличила прибыль на 7%

05.02.21 09:59 , Steelland
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Основная операционная прибыль финского производителя стали Outokumpu за четвертый квартал выросла на 7% в годовом исчислении, так как восстановление спроса на нержавеющую сталь перевесило падение цен, говорится в сообщении компании.

Outokumpu прогнозирует рост поставок и прибыли в первом квартале этого года по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

"Рынок нержавеющей стали начал восстанавливаться после глобального спада, вызванного пандемией COVID-19", - говорится в сообщении. "Спрос на нержавеющую сталь растет, и ожидается, что в обоих регионах, Европе и Америке, объемы сезонного увеличения".

Outokumpu сообщила о скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации за четвертый квартал в размере 78 миллионов евро (94 миллиона долларов) по сравнению с 73 миллионами евро годом ранее, что превзошло прогнозы аналитиков в опросе, проведенном компанией.

МинПром

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