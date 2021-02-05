Отмена моратория на проверки бизнеса - не лучшее решение в кризис Отмена моратория на проверки – печальная новость для украинского бизнеса. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Это не просто желание во что бы то ни стало выполнить план по бюджетным поступлениям. Скорей всего, мы имеем дело с непониманием фундаментальных основ развития экономики в кризисный период. "Инвестиционные няни" тут точно не помогут", - сказал он.



Нардеп отметил, что экономика и бизнес еще не оправились от карантина, и до полного восстановления очень далеко. Это значит, что многие компании не могут пройти проверки без штрафных и карательных санкций налоговой. Тем самым власть показывает, что принудительное наполнение бюджета для нее важнее возрождения экономики, подчеркивает он.



"По факту Кабинет министров разрешил: проверки, начатые на дату введения моратория; документальные проверки предприятий с рисковыми операциями по результатам анализа сообщений взятых из СМИ, которые, возможно, имеют отношение к коррупционным действиям; проверки предприятий и компаний, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность и проводят валютные экспортно-импортные операции; внеплановые проверки по результатам жалоб относительно неправомерного начисления денежных обязательств налогоплательщиков. Как видно, придраться при желании можно к любой компании", - акцентировал Д.Шпенов.



"Для правильной оценки действий Кабмина обратимся к иностранному опыту. В 2020 году на поддержку бизнеса Великобритания потратила 330 млрд фунтов, Германия - 614 мрд евро, Австрия - 35 млрд евро, Испания - 100 млрд евро, Польша - 45 млрд евро. Причем эти страны не пошли по пути ужесточения администрирования налогов или дополнительных налоговых проверок", - отметил он.



МинПром



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