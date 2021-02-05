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Французская Vallourec договорилась о погашении задолженности на 2 млрд евро

05.02.21 13:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Французская компания Vallourec, один из крупнейших производителей труб для нефтегазовой отрасли в мире, достигла договоренности со своими основными кредиторами о реструктуризации задолженности.
Соглашение, которое планируется подписать до конца первого полугодия, затрагивает около 65,1% задолженности Vallourec на сумму около 1,8 млрд. евро. Оно включает списание банковских кредитов на 169 млн евро и конвертацию долгов в акции.

В результате крупнейшими акционерами Vallourec станут инвестиционные фонды Apollo Global Management и Strategic Value Partners, LLC (SVPGlobal), которым будет принадлежать соответственно 23,2-29,3% и 9,7-12,3% акций компании. В то же время доля японской металлургической корпорации Nippon Steel сократится от 14,56 до 3,4%.

Кроме того, Nippon Steel продаст Vallourec свои 15,4% акций в бразильском совместном предприятии Vallourec Solugoes Tubulares do Brasil. Также прекращает действие соглашение, в соответствии с которым японцы ежегодно получали из Бразилии 300 тыс. т нефтегазовых труб в год. К середине 2022 г. поставки будут постепенно прекращены. Nippon Steel заявляет, что сосредоточит производство труб OCTG на своем заводе Kansai в Японии.

В 2020 г. доходы Vallourec упали до 3,24 млрд евро по сравнению с 4,17 млрд евро годом ранее вследствие падения инвестиций в нефтегазодобычу по всему миру. По оценкам компании, спрос на трубы OCTG сравнительно быстро восстановится в странах Ближнего Востока и в Бразилии, но Северная Америка еще долго будет возвращаться на уровень 2018-2019 гг. В то же время компания рассчитывает на восстановление цен на трубы в Северной Америке к середине 2021 г.

МинПром

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