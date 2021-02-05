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Компании из Китая и США хотят построить в Индонезии комплекс по производству меди

05.02.21 13:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Как заявляет правительство Индонезии, американская компания Freeport-McMoRan и китайская металлургическая группа Tsingshan Holding близки к подписанию соглашения о совместном строительстве крупного комплекса по производству меди и готовой продукции из этого металла в промышленной зоне Weda Bay на острове Хальмахера.

Компания Freeport, управляющей вторым по величине в мире медным рудником (и крупнейшим в мире золотодобывающим предприятием) Grasberg в индонезийской части острова Новая Гвинея, по соглашению с правительством Индонезии обещала построить предприятие по выпуску рафинированной меди и медной продукции. Под это обязательство она сохранила управленческий контроль над Grasberg и 49% акций предприятия (остальные 51% в 2019-2020 гг. перешли в собственность государства).

Ранее предполагалось, что Freeport инвестирует около 250 млн долл. в расширение мощностей старого завода Mitsubishi на острове Ява, что позволит увеличить его производительность на 300 тыс. т меди в год. Но в ноябре прошлого года было объявлено о возможности строительства с нуля нового предприятия при поддержке китайского производителя нержавеющей стали Tsnigshan.

Предполагается, что партнеры совместно вложат около 2,8 млрд долл. (по другим данным, 1,8 млрд долл.) в строительство крупного производственного комплекса в индустриальном парке Weda Bay, где уже действуют заводы по производству никелевой продукции и нержавеющей стали. Таким образом, этот район превратится в крупнейший многоотраслевой центр цветной и черной металлургии в Индонезии.

На новом предприятии предусматривается выпуск широкого сортамента медной продукции, включая трубы и проволоку. В частности, он должен будет снабжать производство электромобилей, создание которого планируется в Индонезии в середине текущего десятилетия. По некоторым оценкам, в среднем электромобиле содержится 89 кг меди против 23 кг в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

Данный проект дает выигрыш в логистике по сравнению с прежним вариантом с Mitsubishi, так как от порта Тимика на юге Новой Гвинеи, откуда Freeport вывозит свою продукцию, до Хальмахеры около 2660 км, тогда как до острова Ява — 4 тыс. км.

МинПром

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