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Власти нужно помогать в продвижении украинских товаров на внешних рынках

05.02.21 08:09
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Украинской власти следует опуститься на землю и начать реально помогать бизнесу продвигать продукцию на внешних рынках. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"В мире создание Экспортно-кредитного агентства считается успешной практикой. Очень хочется, чтобы так произошло и в Украине", - сказал он.

По мнению политика, сегодня государственная политика поддержки экспорта по сути топчется на месте. "Кабмин же пытается выдать желаемое за действительное. Как достижения налогоплательщикам преподносятся: создание Офиса продвижения экспорта, Украины, того же Экспортно-кредитного агентства, Единого экспортного веб-портала и Совета по международной торговле при КМУ. При этом ни слова о реальных кейсах, где украинский экспортер заручился поддержкой государства. На бумаге все создали, но на практике ничего не работает", - констатировал он.

По прогнозам аналитиков, украинских экспортеров ждет очень сложный 2021 год. В мире растут протекционистские настроения, один за другим возникают новые торговые барьеры и ограничения. Продавать продукцию на наших традиционных рынках станет сложнее, чем в 2020 году. Поэтому бизнесу как никогда пригодится поддержка государства, уверен Д.Шпенов.

"Призываю руководство ЭКА и экспортеров сесть за стол переговоров и наполнить работу Агентства реальными проектами. Пока видим только создание объектов инфраструктуры поддержки экспорта, но самой поддержки не видно. Уверен, что рост именно экспорта должен стать одним из локомотивов роста экономики", - считает народный депутат.

Как известно, правительство хочет докапитализировать Экспортно-кредитное агентство, увеличив размер его уставного фонда до 2 млрд грн. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.

МинПром

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