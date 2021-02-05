В Украине введут компенсации за задержку зарплат, пенсий и социальных пособий

В четверг, 4 февраля народные депутаты проголосовали за важное решение, которое изменит жизнь многих украинцев. Теперь в случае задержки таких важных выплат гражданам, как зарплаты, пенсии и соцвыплаты украинцам будет положена компенсация. Соответствующий законопроект №3817 народные депутаты поддержали во втором чтении, документ опубликован на сайте парламента.
Сообщается, что такое решение в Верховной Раде поддержали 323 народных избранников. В законе указан полный перечень, за задержку каких выплат украинцам будет положена компенсация, в частности это: пенсии или же пожизненное содержание, которое выплачивается каждый месяц; социальные выплаты; стипендии; заработная плата; индексация денежных доходов граждан.
Также в документе более подробно указано, какой вид выплат, а также доплат к пенсии считаются доходом, подлежащим компенсации.
В Государственной службе статистики подсчитали, что по состоянию на 11 января 2021 года предприятия задолжали своим сотрудникам заработной платы на сумму в 3,1 млрд грн.
Это при том, что если брать данные за декабрь 2020 года, то долги украинцам по зарплате предприятиями сократились на 31,1%. Больше всего долгов накопили предприниматели в сфере временного размещения и организации питания - приблизительно 7,92 млн грн.
В связи с упадком экономики Украины в разгар пандемии коронавирусной инфекции немало предприятий несет серьезные убытки, что приводит к задержке заработных плат своим сотрудникам. Этот закон после того, как вступит в силу, защитит украинцев и они смогут рассчитывать на компенсацию после выплаты основного размера зарплаты.
Напомним, что в Пенсионном фонде Украины отчитались о выплате единоразовой помощи в размере 8000 грн тем, кто в локдаун остался без работы и понес убытки.