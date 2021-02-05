Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Запорожтрансформатор изготовит 2 шунтирующих реактора для Малайзии

05.02.21 12:32 , Металлургпром
печать
размер текста:

ЧАО "Запорожтрансформатор" (ЗТР) получило заказ на поставку 2 шунтирующих реакторов типа РТМ-50000/275-Т1 в Малайзию для Kuala Kangsar s/s и Tapah s/s для Заказчика – Tenaga Nasional Berhad (крупнейшая в Юго-Восточной Азии государственная компания, отвечающая за генерацию, передачу и распределение электроэнергии в Малайзии). В целом, данный заказ станет четвертой поставкой продукции завода для рынка Малайзии.

Проработка и получение заказа длились больше года. ЗТР участвовал в тендере наряду с китайскими и индийскими поставщиками аналогичного оборудования (китайской компанией TBEA и Crompton Greaves (Индия)), однако лучшее ценовое предложение и тот факт, что ЧАО "ЗТР" имеет большой опыт поставок такого сложного оборудования на Малазийский рынок, стали решающими при выборе Поставщика.

Как отметила менеджер по сбыту отдела продаж Елена Сидоренко: "После включения в перечень утвержденных поставщиков ЗТР активно принимает участие в тендерах на поставку трансформаторного оборудования на Малазийском рынке, и эта победа стала хорошим показателем нашего постоянного присутствия и достаточно активной работы на рынке. Немаловажным фактом размещения нового заказа именно на нашем предприятии стал положительный опыт предыдущего сотрудничества, четкое выполнение заводом контрактных обязательств и высокое качество продукции".

Особенностью данного проекта является контроль заказчиком основных точек производства. Кроме того, обязательным требованием является проведение design review и приемо-сдаточных испытаний в присутствии инспектора Заказчика.

На сегодняшний день конструкторская документация по данному проекту практически разработана и подана на согласование Заказчику и в данный момент проходит design review.

По условию контракта отгрузка планируется в 2021 году, пуск оборудования на объекте - в 1-2 квартале 2022 года. В рамках исполнения контракта планируется шефнадзор за монтажом и пуском оборудования на объекте представителями ЧАО "ЗТР".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:35
Французская Vallourec договорилась о погашении задолженности на 2 млрд евро
13:14
Компании из Китая и США хотят построить в Индонезии комплекс по производству меди
12:50
В Украине введут компенсации за задержку зарплат, пенсий и социальных пособий
12:15
General Motors останавливает 3 завода на фоне глобального дефицита полупроводников
11:55
Минэкономики ожидает роста ВВП в 2021 году на 4,8%
11:50
Канадские сталевары требуют использовать для всех крупных проектов местную сталь
11:34
Foran Mining запустит первый в мире полностью декарбонизированный медный рудник
11:15
Glencore сообщила о падении производства меди и феррохрома
10:51
Суд отказал Коломойскому в иске к Украине на 6 млрд долл.
10:36
ЗАЗ начал сборку Kia из российских комплектующих
10:14
Миссия МВФ продолжает работать в Украине
09:59
Outokumpu в IV квартале увеличила прибыль на 7%
09:39
Отмена моратория на проверки бизнеса - не лучшее решение в кризис
09:21
Власти Японии ожидают увеличения выплавки стали в I квартале
08:53
АМКУ обязал изменить правила продажи электроэнергии Энергоатома и Центрэнерго
08:09
Власти нужно помогать в продвижении украинских товаров на внешних рынках
04.02.21
17:53
Рада приняла во втором чтении закон о дистанционной работе
17:31
Запорожсталь поможет пострадавшей больнице и запустит новую кислородную станцию
17:14
Импортный газ подорожал на 50 долл. за тыс. куб. м
16:53
Энергетическую систему Украины собираются объединить с европейской в 2023 году
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!