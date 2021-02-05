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General Motors останавливает 3 завода на фоне глобального дефицита полупроводников

05.02.21 12:15 , Интерфакс
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Американский автопроизводитель General Motors сообщил, что приостановит работу трех заводов в Канзасе, Онтарио и Сан-Луис Потоси и вдвое замедлит производство на заводе в Южной Корее на фоне глобального дефицита полупроводников.

В результате могут быть сорваны планы по производству в 2021 году, предупредила компания.

Заводы остановятся на следующей неделе. Компания будет раз в неделю обновлять информацию о работе предприятий и рассчитывает компенсировать столько объема производства, сколько получится.

"Объем поставок полупроводников для мировой автомобильной отрасли остается очень переменчивым, - отметила GM. - На текущий момент мы оцениваем общие последствия, однако наше внимание сосредоточено на сохранении производства наших наиболее востребованных продуктов".

Важную роль для североамериканского рынка играют более крупные автомобили, в том числе грузовики и SUV, объем их продаж в пандемию превысил показатель для легковых машин.

В январе GM признала, что ощущает последствия нехватки полупроводников. Микросхемы используются в производстве различных элементов автомобилей, и спрос на них растет на фоне расширения ассортимента электромобилей. Производители предпочитают продавать полупроводники производителям потребительской электроники, поскольку они платят больше, пишет Financial Times.

GM сообщила, что планирует инвестировать 27 млрд долл. в разработку электромобилей и продать 1 млн этих машин в 2025 году. Компания также сообщила в прошлом месяце, что прекратит продажу автомобилей на бензине и дизеле к 2035 году, став первым автопроизводителем, установившим четкие временные рамки прекращения продаж подобных автомобилей.

Проблемы с поставками микросхем не отразятся на планах продолжить разработку и производство электромобилей, добавила компания.

МинПром

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