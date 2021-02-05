Канадские сталевары требуют использовать для всех крупных проектов местную сталь По данным The United Steelworkers (USW), профсоюзы призвали премьер-министра Джастина Трюдо, а также премьер-министров всех канадских провинций проводить политику, которая требует, чтобы сталь канадского производства использовалась во всех крупных проектах общественной инфраструктуры.



Директор USW в Западной Канаде Стивен Хант говорит, что сейчас, когда трубопровод Keystone XL практически мертв, политикам пора сделать ставку на использование стали канадского производства вместо того, чтобы импортировать продукцию из-за границы.



"Политики очень быстро говорят, что нам нужна инфраструктура, - говорит он. - Хорошо, отлично. Но если вы собираетесь это сделать, по крайней мере, закупайте сырье, включая сталь, где это возможно, из Канады. Мы должны делать больше для защиты нашей обрабатывающей промышленности в Канаде".



Как известно, отмена проекта трубопровода Keystone XL нанесла еще один удар по рабочим канадских сталелитейных заводов, которые уже борются с увольнениями и очень небольшим количеством заказов. Президент США Джо Байден отменил проект стоимостью 8 млрд долл.



Сталь ввозят в Канаду со всего мира, но в основном из Индии и Китая, а также из Кореи, Болгарии и Румынии, говорит он, потому что она дешевле.



По данным USW, используя сталь, произведенную в Канаде, Канада может ежегодно экономить 12 млн тонн парниковых газов.



По данным Канадской ассоциации производителей стали, сталь, произведенная в этой стране, имеет в три раза меньше выбросов парниковых газов от транспорта, чем импортная сталь.



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