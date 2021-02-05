Суд отказал Коломойскому в иске к Украине на 6 млрд долл. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма признал отсутствие своей юрисдикции в деле по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" к государству Украина на сумму свыше 6 млрд долл. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.



"Супер Мега Победа! В Стокгольмском арбитраже. Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более 6 миллиардов долл. и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью", – подчеркнул министр.



Глава Минюста напомнил, что еще в 2015 году три кипрские офшорные компании (Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited), конечными бенефициарами которых являются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Игорь Палица, обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал с иском к государству Украина как акционеры ПАО "Укранфта", которые вместе владеют 40,1% ее акций.



Как сообщалось, в конце минувшего года министр юстиции Д.Малюська сообщил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уже в феврале 2021 года может вынести финальное решение по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине.



По словам министра, это решение может нести риски для Украины. Он назвал это дело, которое продолжается с 2015 года, "комплексным, сложным, покрывающим многие аспекты отношений государства и "Укрнафты".



Напомним, компании И.Коломойского и партнеров, которые являются миноритарными акционерами, ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.



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