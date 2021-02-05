Миссия МВФ продолжает работать в Украине Миссия Международного валютного фонда продолжила свою работу в Украине. Однако дополнительная информация по работе миссии пока отсутствует.



Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, передает пресс-служба Фонда.



По его словам, продолжается первый обзор соглашения по программе stand-by, поддержка МВФ, финансовая поддержка Украины.



"Этот обзор продолжается прямо сейчас. Виртуальная миссия, штабная миссия, началась в конце прошлого года. Она была пройдена, сделала небольшой перерыв в праздничный период, возобновилась и продолжается", - заявил Дж.Райс.



Напомним, ранее Украина начала переговоры с Международным валютным фондом о создании специального финансового суда.



Кроме того, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.



Добавим, что миссия Международного валютного фонда 11 января возобновила работу по первому пересмотру программы Stand-By для Украины. Работа будет продолжена в дистанционном режиме.



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